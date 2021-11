De eerste twee coronapatiënten worden dinsdag naar Duitsland verplaatst. Dinsdagmorgen vertrok een speciale ambulance vanuit het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam naar Bochum in Duitsland. Later op de dag wordt er nog één andere coronapatiënt naar Duitsland gebracht, laat het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) weten.