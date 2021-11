Onafhankelijk onderzoek laat zien dat de ambitie van Tata Steel Nederland om in 2030 staal te maken met waterstof haalbaar is. Dat is volgens het staalconcern achter het hoogovencomplex in IJmuiden en vakbond FNV de conclusie van een studie waarop lang is gewacht. Maar het zou wel nodig zijn dat de overheid snel begint met het dossier.