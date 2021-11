Europese beleggers kijken uit naar macro-economische cijfers

Op de Europese beursvloeren gaat de aandacht dinsdag voornamelijk uit naar een reeks nieuwe macro-economische cijfers. Die moeten beleggers een beter beeld geven over hoe grote economieën er voorstaan, nu het coronavirus weer oplaait en zomaar voor nieuwe economische ontwrichting zou kunnen zorgen. Ook zal de markt waarschijnlijk de olieprijzen scherp in de gaten houden. Die gaan omlaag door nieuwsontwikkelingen in de Verenigde Staten.