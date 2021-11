Advocaat: bijna 116 miljoen euro voor nabestaanden Parkland

De Amerikaanse regering betaalt naar verwachting een schadevergoeding van in totaal zo’n 130 miljoen dollar (omgerekend bijna 116 miljoen euro) aan de nabestaanden van de slachtoffers van de dodelijke schietpartij op een middelbare school in de staat Florida in 2018. Volgens Kristina Infante, een advocaat van de nabestaanden, heeft de regering een voorlopige schikking bereikt met ouders van de omgekomen scholieren, die een rechtszaak hadden aangespannen.