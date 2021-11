De aandelenmarkten in New York hebben de sterke opening geen vervolg kunnen geven. In het laatste uur van de handelsdag gingen met name techbedrijven omlaag doordat beleggers winsten pakten. Eerder op de dag stond Wall Street nog stevig in het groen na de bekendmaking van president Joe Biden dat Federal Reserve-voorzitter Jay Powell een nieuwe termijn krijgt. Vooral banken werden door dat nieuws hoger gezet.