Het is volgens de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) vooral belangrijk dat de geldende coronamaatregelen beter worden opgevolgd. „Verbeterde naleving van de bestaande maatregelen” werkt beter in het verminderen van het aantal contacten - en daarmee besmettingen - dan nieuwe maatregelen. De experts schrijven dat in hun jongste advies aan het kabinet.