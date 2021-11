De politie in Zwolle heeft maandagavond dertien mensen aangehouden, nadat burgemeester Peter Snijders een noodbevel had afgekondigd uit vrees voor rellen. De mensen zijn aangehouden voor verschillende feiten. Zo negeerden sommigen een bevel van de politie terwijl anderen in bezit waren van vuurwerk of geen ID bij zich hadden, aldus een woordvoerder van de politie. Volgens hem was het verder wel rustig gebleven in de stad.