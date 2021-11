Het kabinet wil het mogelijk maken om 2G-beleid in te voeren voor de horeca, evenementen, cultuur en niet-essentiële dienstverlening, zoals pretparken en dierentuinen. Daar kan men dan bezoekers toelaten die gevaccineerd zijn óf genezen van corona. Een negatieve test is dan niet meer voldoende om binnen te komen. Dat staat in een wetsvoorstel dat het demissionaire kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.