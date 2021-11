„We moesten alle blusspullen laten liggen, onze wagen achterlaten en het op een lopen zetten.” Zo heftig als afgelopen vrijdag heeft Eric Linthuis het nog nooit meegemaakt. Hij is bevelvoerder van de brandweerploeg die vrijdagavond tijdens de rellen op de Coolsingel in Rotterdam dienst had en werd belaagd door relschoppers.