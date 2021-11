De komende dagen of weken zal code zwart naar verwachting nog niet van kracht zijn in de ziekenhuizen, aldus voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Ernst Kuipers. De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) zei maandag juist dat code zwart niet ver weg meer is. Kuipers zei maandag tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat er op dit moment „volstrekt geen sprake” van is.