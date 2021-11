De cyberdienst van de overheid heeft in 2021 bijna 300 bedrijven direct benaderd met een waarschuwing over een ernstige digitale dreiging. Dat meldt de dienst, het Digital Trust Center (DTC) zelf. De honderden bedrijven werden gemaild of gebeld over de dreiging, „vaak veroorzaakt door het gebruik van een server of bedrijfssoftware waar een beveiligingslek geconstateerd was”, aldus de cyberdienst.