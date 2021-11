Wall Street begint licht hoger aan verkorte handelsweek

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht hoger begonnen aan een verkorte handelsweek. Wall Street blijft donderdag dicht voor Thanksgiving Day en op vrijdag, Black Friday, wordt een halve dag gehandeld door beleggers in de Verenigde Staten. De aandacht zal deze week onder meer uitgaan naar notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve en de herbenoeming van Jerome Powell als voorzitter van de Amerikaanse centrale bank. Ook de verdere ontwikkelingen rond de strikte coronamaatregelen in Europa blijven in de belangstelling staan.