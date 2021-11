Toen de Sovjet-troepen in 1979 Afghanistan binnenvielen, veroorzaakte dat grote opwinding in het Midden-Oosten, waar een aantal politieke leiders onder grote druk stond. Het jaar was begonnen met de revolutie van ayatollah Khomeini in Iran, die fundamentalistische moslims in de Arabische wereld een ”boost” had gegeven. Ze hoopten dat het Iraanse scenario ook in eigen land kon worden gerealiseerd.