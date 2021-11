Van het boek dat Claudia de Breij schreef over prinses Amalia zijn al 50.000 exemplaren verkocht. De volgende twee drukken zijn inmiddels besteld; de tweede druk gaat om 25.000 boeken. Ook deze druk, die vrijdag wordt geleverd, is al uitverkocht, zo heeft uitgeverij Pluim maandag laten weten. „De aandacht voor het boek is gigantisch, dit hebben wij echt nog nooit meegemaakt”, aldus een woordvoerder.