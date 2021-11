Cel en boete geëist tegen Helmonder voor handel bedreigde dieren

Bij de rechtbank in Den Bosch heeft het Openbaar Ministerie zes maanden cel geëist, waarvan drie maanden voorwaardelijk, tegen een 62-jarige man uit Helmond voor illegale handel in dode bedreigde dieren. In het huis van de man zijn ruim zeventig opgezette bedreigde dieren of delen daarvan gevonden. Ook had hij een arsenaal vuurwapens en een grote hoeveelheid munitie, messen en werpsterren in zijn bezit. Naast de celstraf eiste het OM een boete van 25.000 euro.