Apotheker Rogier Hilbers vaccineert in het Friese Oosterwolde zelf zijn patiënten tegen het coronavirus. Voor zover bekend is hij de eerste apotheker die dit doet. Hij en de Friese GGD hopen dat een persoonlijke aanpak ertoe zal leiden dat meer mensen zich zullen laten vaccineren. „Ik ken mijn patiënten, want ik zit dichtbij ze in de wijk. Mensen kunnen met al hun vragen bij mij terecht, zonder afspraak”, vertelt Hilbers.