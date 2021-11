Bundesbank ziet piek Duitse inflatie net onder 6 procent

De inflatie in Duitsland, de grootste economie van de eurozone, kan in november mogelijk hoger uitvallen dan eerder werd voorspeld. In het maandelijkse rapport waarschuwde de Bundesbank voor een mogelijke inflatiepiek deze maand van net iets minder dan 6 procent. Eerder werd uitgegaan van een piek van 5 procent. De Duitse centrale bank blijft wel bij de voorspelling dat de inflatie in de komende maanden weer zal afnemen, in lijn met de verwachtingen van de Europese Centrale Bank (ECB).