De onrust die zondagavond uitbrak in Enschede had niets te maken met een demonstratie tegen coronamaatregelen. Het was kopiegedrag van tachtig tot honderd jonge relschoppers, die kennelijk geïnspireerd waren door wat er eerder in Rotterdam gebeurde. Dat zegt burgemeester Theo Bovens van Enschede. „Er ging op social media zondag gewoon een oproep rond om samen te komen om de confrontatie met de politie te zoeken.”