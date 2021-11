De Duitse minister van Volksgezondheid voorziet dat bijna al zijn landgenoten persoonlijk worden geraakt door het coronavirus. „Waarschijnlijk is vrijwel iedereen in Duitsland gevaccineerd, genezen of dood voor het eind van de winter, zoals soms cynisch wordt gezegd”, voorspelt minister Jens Spahn. Dat komt volgens hem door de „zeer besmettelijke Delta-variant”.