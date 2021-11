Er zit nog een persoon vast voor openlijke geweldpleging na de rellen in Den Haag in de nacht van zaterdag op zondag. De overige achttien personen die werden aangehouden zijn weer vrij, zo laat de politie weten. Twaalf van hen krijgen een boete, bij vijf personen moet het Openbaar Ministerie nog naar de zaak kijken. De zaak tegen een persoon die was opgepakt voor belediging is geseponeerd.