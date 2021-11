Oorlogsmusea vinden vergelijking oorlog en corona kwetsend

De vergelijking tussen coronamaatregelen en oorlogssituaties en de Holocaust is kwetsend en pijnlijk voor oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden. De oorlogsmusea en herinneringscentra constateren „met stijgende verbazing” dat een kleine groep landgenoten deze vergelijkingen steeds vaker gebruikt. Terwijl coronamaatregelen niet in verhouding staan tot bijvoorbeeld het vernietigen van een grote groep mensen, louter vanwege wie ze zijn, schrijven de musea in een open brief.