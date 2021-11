KPN in kopgroep AEX na overnamenieuws in telecomsector

KPN behoorde maandag tot de sterkste stijgers in de Amsterdamse AEX-index, na overnamenieuws in de Europese telecomsector. Het Italiaanse telecomconcern Telecom Italia bevestigde dat de Amerikaanse private investeerder KKR het bedrijf wil overnemen voor 10,8 miljard euro. Ook de Europese beurzen begonnen gematigd positief aan de nieuwe week en schoven de zorgen over de lockdown in Oostenrijk en strengere coronamaatregelen in andere Europese landen even aan de kant.