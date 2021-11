Zondagavond was het opnieuw onrustig op straat op meerdere plekken in het land. In Enschede zijn na het ingaan van een noodverordening vijf mensen aangehouden voor opruiing en openlijke geweldpleging. En bij het voetbalstadion in Leeuwarden staken groepen vuurwerk af en was de politie aanwezig. Ook onder meer in Roosendaal, Groningen en Tilburg moest de politie optreden vanwege ongeregeldheden.