Oostenrijk maandag weer compleet op slot door corona

Oostenrijk gaat maandag weer compleet op slot om de sterke toename van het aantal coronabesmettingen te keren. Alleen supermarkten, drogisten en apotheken mogen openblijven, horeca en de meeste scholen blijven in ieder geval de komende tien dagen dicht. Mensen mogen alleen van huis voor boodschappen, lichaamsbeweging, werk of bezoek aan een arts. De lockdown vormt de opmaat voor de algemene vaccinatieplicht, een primeur in de Europese Unie, die op 1 februari ingaat.