Een auto is zondag ingereden op een kerstoptocht in de Amerikaanse plaats Waukesha in de staat Wisconsin. Daarbij zijn volgens de politie meer dan twintig mensen gewond geraakt. Op een video die op sociale media is geplaatst, is een rode SUV te zien die van achteren op de parade inrijdt. In een tweede video lijkt de politie het vuur te openen op dezelfde auto, wanneer die door de wegversperring breekt.