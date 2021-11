De eerste ronde bij de presidentsverkiezingen in Chili heeft geen beslissing opgeleverd. Met 94 procent van de stemmen geteld, gaat de uiterst rechtse kandidaat José Antonio Kast aan kop met ruim 28 procent van de stemmen. Hij zal het in de tweede ronde op 19 december moeten opnemen tegen de linkse kandidaat Gabriel Boric. Die komt in de eerste ronde uit op 26 procent van de stemmen.