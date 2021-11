Voorzitter VNO-NCW: hielden rekening met vertrek Shell

Het vertrek van Shell uit Nederland kwam voor ondernemersorganisatie VNO-NCW niet als een verrassing. Dat zei voorzitter Ingrid Thijssen van de ondernemerslobby in het programma WNL op Zondag. Ze noemde het vertrek van de olie- en gasreus naar Londen een aderlating, maar wees tevens op de „grote onrust” in het bedrijfsleven over het vestigingsklimaat. Anders dan voorheen is dat niet meer zo stabiel en voorspelbaar. Ze sluit niet uit dat meer bedrijven het voorbeeld van Shell en eerder was- en levensmiddelenconcern Unilever volgen.