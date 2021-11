Artsen transplanteerden al meerdere organen oud-coronapatiënten

In ons land zijn al meerdere mensen aan een nieuw orgaan geholpen dat van iemand kwam die corona had gehad. Ook een orgaan van iemand die aan Long Covid leed (onder meer vermoeidheid, spierpijn en hoofdpijn na Covid-19) kan in aanmerking komen. Covid-19 noopte tot heldere afspraken over hoe voor iedereen veilig om te gaan met deze donorcategorie. Die afspraken werken. Dat zegt Rogier Hoek, longarts in het Erasmus MC en voorzitter van het LOTTO, landelijk overleg transplantatie thoracale organen.