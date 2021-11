El Salvador is van plan om ’s werelds eerste „Bitcoin City” te bouwen. De stad zal in eerste instantie worden gefinancierd door bitcoinobligaties, aldus president Nayib Bukele. Dat betekent dat de inzet van het Centraal-Amerikaanse land op de cryptomunt wordt uitgebreid. El Salvador was in september het eerste land ter wereld dat bitcoin aanvaardde als wettig betaalmiddel.