In veel supermarkten wijken de prijzen op de kassabon af van de prijskaartjes bij het schap, waarbij de fouten meestal in het nadeel zijn van consumenten. Dit blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond, meldt de organisatie zaterdag. Vorig jaar beloofden de supermarkten beterschap, maar „daar is weinig van terecht gekomen”, aldus de Consumentenbond.