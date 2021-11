Een periode van kanker is erg ingrijpend. Mensen kunnen tientallen jaren later nog worstelen met de lichamelijke, psychische en cognitieve gevolgen. „Ik denk dat de verwerking nooit af is”, zegt Annick Sickinghe, ervaringsdeskundige en kunstenares. In de documentaire ”Later” gaat ze hierover in gesprek met zeven mensen die als kind kanker kregen.