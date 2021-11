Column (Wim van Egdom): Dictatuur

Ik geef het direct toe: ook ik keek voorheen slechts een kwartiertje, hooguit een halfuurtje, naar de persconferenties over corona van premier Rutte en minister De Jonge. Als de maatregelen door de premier waren opgesomd, wist ik het wel. Dacht ik. Vervolgens schakelde ik naar Twitter om daar wat reacties op te snuiven. Die waren er meestal al na enkele minuten en de inhoud was vrijwel altijd hetzelfde. Waardeloze persconferentie, liegende bewindslieden, ons land als dictatuur en ga zo maar door. Vorige week vrijdag besloot ik het eens anders te doen: uitkijken tot het bittere eind. Het was een hele zit. Om precies te zijn: 1 uur, 36 minuten en 32 seconden. Maar toch heb ik er weer van geleerd.