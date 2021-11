De adviseurs van de Amerikaanse centra voor ziektebestrijding en preventie (CDC) zijn voorstander van het toedienen van een boosterprik tegen het coronavirus. Volgens The Washington Post stemden ze vrijdag met 10 tegen 1 in met het plan alle volwassenen een extra dosis van het vaccin van Pfizer-BioNTech of Moderna te geven. In een aparte stemronde bevalen ze die derde injectie aan voor alle 50-plussers.