Angela Merkel was afgelopen woensdag precies 16 jaar bondskanselier van Duitsland. Ze wordt de langstzittende kanselier als er op 18 december nog geen nieuwe regering is. Dan haalt zij Helmut Kohl in. Waarschijnlijk gaat zij dat record niet breken, want de SPD, de FDP en de Groenen willen in de week van 5 december aantreden.