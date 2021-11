Onzekere reizigers boeken minder bustours naar Duitse kerstmarkt

Aanbieders van busreizen naar Duitse kerstmarkten krijgen minder reserveringen omdat reizigers geen duidelijkheid hebben over Duitse coronamaatregelen en het doorgaan van deze markten. In de deelstaat Beieren zijn alle markten al afgelast vanwege het oplaaiende coronavirus. Paulusma Reizen uit Drachten gaat zaterdag met twee bussen naar kerstmarkten, terwijl dat in andere jaren „wel tien tot vijftien” bussen zouden zijn in dezelfde periode.