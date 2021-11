Coronazorgen terug op Wall Street na nieuwe lockdowns Europa

De coronazorgen keerden vrijdag terug op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers verwerkten het nieuws uit Europa, waar Oostenrijk een nieuwe lockdown aankondigde om de stijgende besmettingen terug te dringen. Ook in Duitsland werden strengere coronamaatregelen genomen. De Duitse gezondheidsminister sloot daarbij een lockdown in de grootste economie van Europa niet uit. In de Verenigde Staten lopen de coronagevallen ook flink op.