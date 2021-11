Gastouders zullen binnenkort vaker worden gecontroleerd. Op dit moment kan elk jaar minimaal 5 procent van de gastouders, die kinderen opvangen, een inspectie verwachten. Maar deze steekproef moet omhoog naar minimaal 50 procent van de gastouders per jaar, meldt het ministerie van Sociale Zaken. Het is de bedoeling dat iedere gastouder minimaal eens in de drie jaar wordt geïnspecteerd op kwaliteit, veiligheid en hygiëne.