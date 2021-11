Aanmelden weer nodig voor vakantie in Duitsland

Wie van plan is om binnenkort op vakantie te gaan in Duitsland moet zich vanaf zondag weer aanmelden op www.einreiseanmeldung.de. Wie geen QR-code heeft of een bewijs dat hij genezen is van corona moet verplicht in quarantaine. Wie niet gevaccineerd is mag zich op zijn vroegst vijf dagen nadat hij in Duitsland is gearriveerd laten testen. Afhankelijk van de uitslag eindigt daarna de quarantaine. Voor kinderen jonger dan 12 jaar gelden de regels niet.