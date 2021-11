De politie van Antwerpen heeft de lichamen van een vermist Nederlands paar geïdentificeerd. Het gaat om Eldrid Poulina (62) en Cleefio Ignacio (55), die al tien jaar in de Antwerpse wijk Deurne woonden en wier auto donderdag uit het water van het Lobroekdok in Antwerpen-Noord werd opgetakeld. Autopsie moet meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak, meldt Het Nieuwsblad.