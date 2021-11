Hongerstakende Georgische ex-leider Saakasjvili ‘in levensgevaar’

De hongerstakende Georgische ex-president Saakasjvili riskeert te overlijden als hij niet wordt verzorgd in een beter uitgerust ziekenhuis, zegt een dokter die hem heeft onderzocht. Saakasjvili is inmiddels vijftig dagen in hongerstaking als protest omdat hij meteen na zijn terugkeer uit ballingschap gevangen werd genomen. De Georgische autoriteiten kondigden aan hem te verplaatsen uit een gevangenisziekenhuis naar een militair hospitaal, meldt het Russische persbureau TASS.