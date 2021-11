Een 21-jarige man uit Purmerend heeft deze week vastgezeten op verdenking van het maken en online verspreiden van opruiende drillrapclips. Ook wordt hij verdacht van wapenbezit. In zijn woning vond de politie dinsdag een ploertendoder en gegevensdragers zijn in beslag genomen. De verdachte is inmiddels vrijgelaten en moet afwachten of de officier van justitie hem zal dagvaarden.