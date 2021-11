Lagarde: ECB moet niet verkrappen ondanks ‘pijnlijke’ inflatie

De Europese Centrale Bank (ECB) moet volgens president Christine Lagarde het monetaire stimuleringsbeleid niet te snel terugdraaien, zelfs niet in het licht van een „onwelkome en pijnlijke” inflatie. De centrale bank neemt de bezorgdheid over de stijgende prijzen in de eurozone wel „zeer serieus”, zei Lagarde vrijdag tijdens het Frankfurt European Banking Congress. Ook herhaalde de ECB-preses dat ze geen verhoging van de rentetarieven verwacht in 2022.