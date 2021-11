In tien steden doet Volt mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart en is daarmee, naar eigen zeggen, de eerste Europese partij waar op lokaal niveau op kan worden gestemd. De gemeenten waar Volt meedoet zijn Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Arnhem, Delft, Den Bosch, Enschede, Zwolle en Maastricht.