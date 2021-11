„Dramatisch” noemt directeur van de Patiëntenfederatie Dianda Veldman het nieuws dat een deel van de ziekenhuizen de zogenoemde ‘kritieke planbare zorg’ niet meer altijd op tijd kan uitvoeren. „Dit is weer een grens die wordt overschreden. De laatste grens is dat ziekenhuizen mensen in doodsnood moeten weigeren.”