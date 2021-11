Was- en levensmiddelenconcern Unilever stond vrijdag bij de zakkers in de AEX-index op Beursplein 5. De onderneming kondigde aan een koper te hebben gevonden voor zijn theedivisie met daarin merken als Lipton en Pukka. Beleggers moesten het doen met een nagenoeg lege agenda. Wel werden nog cijfers over de Britse winkelverkopen en de Duitse producentenprijzen gemeld.