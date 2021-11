Hongarije zal in februari de limiet op de brandstofprijzen in het land herzien. Het plafond voor de sterk gestegen prijzen van olie, gas, benzine en diesel gaat maandag in en geldt voor een periode van drie maanden. De Hongaarse premier Viktor Orbán zei vrijdag tijdens een interview met een lokaal radiostation dat de maatregel indien nodig zou kunnen worden verlengd.