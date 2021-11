De laatste DEEN-supermarkten sluiten binnenkort hun deuren. De winkels in Harderwijk en Tuitjenhoorn zijn vrijdag nog open. De laatste DEEN-supermarkt, die in Heemskerk, gaat op zondag 21 november dicht. De voormalige DEEN in Assendelft opent vrijdag als Albert Heijn de deuren. Daarmee is de verbouwing van de door Albert Heijn overgenomen winkels volgens dat bedrijf voltooid.