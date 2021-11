Was- en levensmiddelenconcern Unilever lijkt vrijdag op de aandelenbeurs in Amsterdam de belangrijkste blikvanger, nadat het aankondigde een koper te hebben gevonden voor zijn theedivisie. Beleggers lijken verder een rustige sessie tegemoet te gaan richting het weekeinde. Bedrijfsnieuws is schaars en de agenda is nagenoeg leeg.