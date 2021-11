Nadat eerder deze week installateurs, monteurs en technici van Noord-Hollandse en Groningse bedrijven het werk neerlegden, staken vrijdag hun collega’s uit de metaal- en technieksector in Zuid-Holland. Net als in de andere provincies gaat het om een staking van 24 uur. Inzet van de actie is een nieuwe cao met betere arbeidsvoorwaarden.