De tegenvallende handelsupdate van de Chinese webwinkelreus Alibaba deed het sentiment in Hongkong geen goed. De in Hongkong genoteerde aandelen van Alibaba verloren bijna 10 procent aan waarde. In het kielzog verloren ook andere Chinese technologiefondsen met een notering in Hongkong, zoals Baidu en Tencent. De Hang Seng-index zakte onder druk van onder andere de technologiefondsen 1,2 procent.